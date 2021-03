Eolo: connessione internet ultra veloce ad Aidone, Catenanuova, Gagliano C.to, Nissoria e Villarosa

Share Facebook

EOLO, operatore nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access, rafforza la sua presenza in Sicilia in seguito al piano di potenziamento infrastrutturale da 150 milioni di euro annunciato nel maggio 2020 per annullare il digital divide in Italia e portare la connessione ultra veloce in tutte le aree del Paese che ancora ne sono prive. In seguito agli investimenti sul territorio, EOLO ha potenziato la connessione in 39 comuni della regione, con connessione fino a 100 mb. Con il supporto di cittadini e sostenitori, questi comuni ora potranno anche ottenere fino a 14.000€ in premi tech grazie a EOLO Missione Comune, il progetto triennale che prevede la donazione di 1 milione di euro all’anno per tre anni ai comuni con meno di 5.000 abitanti. Il progetto prevede che ogni mese vengano estratti i dieci comuni più votati che concorreranno nei quattro mesi successivi per ottenere il monte premi massimo. I cittadini che vorranno sostenere i comuni potranno semplicemente accedere alla piattaforma dedicata e votare il proprio Comune.

I comuni sono suddivisi fra le provincie di Palermo, dove sono stati connessi 13 nuovi comuni, Messina con 8 comuni, Catania con 7, Trapani ed Enna con 5 e Agrigento con un comune.

I comuni connessi nel territorio di Enna sono: Aidone, Catenanuova, Gagliano Castelferrato, Nissoria e Villarosa.