La normalizzazione delle acque rupestri in tutta la provincia partirà dal territorio di Assoro

L’Ente gestore dell’acqua ennese ha annunciato a tutti i comuni dell’ennese che a inizio maggio p.v. partirà la campagna di adeguamento e razionalizzazione delle acque rupestri. Numerose sono le fontane non regolamentate, che costituiscono pericolo in quanto non controllate e arrecano grave danno erariale per il mancato introito. La normalizzazione delle acque rupestri partirà dal sito noto come “Acqua Nova” ricadente su territorio assorino. Il sindaco Licciardo nel merito si è detto favorevole e pronto a collaborare nei modi richiesti. La procedura coinvolgerà le fontane già individuate e al contempo impianterà nasoni nei comuni che ne hanno fatto richiesta. L’approvvigionamento sarà possibile tramite scheda prepagata e permetterà ai cittadini di fruire delle fontanelle in caso di interruzione d’acqua, come già fu per Leonforte a inizio anno.