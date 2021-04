Canestro da basket è stato donato alla comunità di Aidone

Share Facebook

Aidone. Un canestro da basket è stato donato, alla comunità aidonese, da Gap. L’associazione, che si è sempre distinta in attività sportive, socio/ricreative e culturali a favore della collettività, ha voluto, anche in questo particolare momento così difficile, dettato dalla pandemia, far sentire la sua vicinanza alla cittadinanza attraverso un’azione concreta e perseguendo la promozione dello sport, quale modello di vita sano, sempre fondamentale nel percorso dell’associazione. Il cesto è stato collocato nella piazzetta, in contrada Canalotto che, fino a quando si svolgeva il mercatino settimanale, era utilizzato come posteggio degli autoveicoli e degli autobus di linea extraurbani, questi ultimi ora spostati nell’altra piazza vicina. La bella iniziativa, che è stata finanziata interamente dal sodalizio, tra le finalità perseguite, anche quella di rivalutare un angolo cittadino trascurato. Dicono i giovani di Gap: ”Abbiamo donato alla comunità un canestro da basket per concedere, a chiunque lo desideri, la possibilità di un po’ di svago e di sani momenti all’aria aperta che questa situazione di crisi globale ci ha fatto riscoprire come fondamentali per il nostro benessere psicofisico. Vi chiediamo di mantenere un comportamento rispettoso e civile nell’ area basket, di non abbandonare rifiuti e di rispettare le normative anticovid”.



Angela Rita Palermo