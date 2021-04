Pallamano. Giovinetto Trapani vince il concentramento di Enna dell’under diciassette

Share Facebook

E’ partito il campionato under 17, dopo due rinvii per il covid ma si è registrata la rinunzia del Girgenti proprio perché alcuni giocatori sono stati colpiti dal virus.



Questa prima giornata ha visto il dominio netto del Giovinetto Trapani che ha battuto sia la Pallamano Marsala per 35-15 che la Orlando Pallamano Haenna per 27 a 18. Decisamente superiore e più tecnica la squadra di Fiorino che non ha avuto difficoltà a vincere le due partite ed a proporsi come unica candidata per il successo finale con diversi elementi tecnicamente validi. La prima partita ha visto la Orlando Pallamano Haenna battere per 18-14 la Pallamano Marsala con Pisano, autore di sette e Citro, autore di quattro reti in luce, mentre Avram in porta ha sofferto parecchio per una distorsione alla caviglia. Nell’incontro tra Giovinetto e Pallamano Marsala il dominio dei trapanesi è stato netto tanto è vero che il risultato finale è stato di 35 a 15 in suo favore. L’incontro tra Pallamano Haenna e Giovinetto è stato più equilibrato ma l’infortunio di Avram ha nociuto parecchio e la squadra trapanese è riuscita subito a portarsi avanti ed a gestire l’incontro. Buona la prestazione tra i gialloverdi Pisano (10 reti) e Scancarello (5 reti) ma il risultato non è stato mai messo in discussione perché netta la superiorità dei trapanesi. Il secondo concentramento si disputerà al palasport di Marsala domenica prossima di pomeriggio anche se questo girone sicuramente sarà vinto dal Giovinetto, formazione decisamente superiore alle altre due squadre.