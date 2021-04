Vaccini, un sondaggio: cresce la fiducia in Johnson & Johnson

ROMA (ITALPRESS) – Per una vaccinazione più capillare ed efficiente, 3 italiani su 4 sarebbero favorevoli a rendere il vaccino obbligatorio, non solo per gli operatori sanitari, ma anche per tutti i cittadini (il 46,4% per tutti, il 30,5% solo per i sanitari). E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.

Dopo le sospensioni, la fiducia nel vaccino Astrazeneca (ora Vaxzevria) continua ad avere un andamento altalenante, mentre crescono le preferenze per il siero Johnson&Johnson, anche se ancora non ufficialmente in fase di somministrazione. In testa alle preferenze del campione resta tuttavia Pfizer

Il piano di vaccinazione non sempre è stato rispettato e, nel caso della copertura degli over 80, sono state percepite importanti differenze a livello regionale da quasi la metà del campione. Percezioni molto più forti soprattutto nelle aree del Nord Ovest del Paese e al Sud, mentre le regioni del Nord Est sono quelle che, in prevalenza, credono non ci siano difficoltà nell’andamento delle vaccinazioni.

Dati Euromedia Research – Realizzato il 31/03/2021 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne

