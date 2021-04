Dott. Elia, dell’Irccs di Troina, nominato presidente comitato scientifico Lega Italiana Contro l’Epilessia

Share Facebook

Il dottore Maurizio Elia, attualmente Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Neurofisiopatologia Clinica e Strumentale dell’Irccs Oasi Maria SS. di Troina, è stato nominato presidente del comitato scientifico della Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE).

La sua designazione è avvenuta nei giorni scorsi e rimarrà in carica fino al 2024. Un incarico che conferma le competenze e la professionalità del dottore Elia, da anni un punto di riferimento nell’Istituto per tanti pazienti e famiglie dell’isola nel campo dell’Epilessia e delle Neuoroscienze.

Il dottore Elia ha ricoperto importanti incarichi per conto dell’Istituto anche a livello internazionale. E’ stato infatti referente per l’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche. “Sono onorato per la nomina – dice Elia – e questa designazione rappresenta una rinnovata sollecitazione professionale nel campo dell’Epilessia. Ringrazio i colleghi – conclude -che hanno voluto compiere questa scelta nei miei confronti”.

La Lice è una Società Scientifica senza scopo di lucro e persegue esclusivamente la finalità di contribuire al miglioramento della diagnosi, terapia, assistenza, ricerca, formazione e informazione scientifica nell’ambito dell’epilessia, attraverso varie attività regionali, nazionali e internazionali, attività informative e di aggiornamento dei professionisti sanitari, favorire lo sviluppo e l’elaborazione di specifici percorsi diagnosti, terapeutici e linee guida nel campo dell’Epilessia, ma anche il superamento dello stigma sociale correlato a tale patologia. Della Lice fanno parte autorevoli esponenti nel mondo accademico e scientifico.

Per il presidente dell’Irccs Oasi, Don Silvio Rotondo: “l’augurio di buon lavoro al dottore Elia che come sempre saprà dedicare la sua spiccata professionalità e competenza unitamente alla sua passione e dedizione al lavoro”.