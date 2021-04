Cerami zona rossa: la dichiarazione del Sindaco Chiovetta

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Anche Cerami, assieme a Catenanuova nell’ennese, entra nel novero dei comuni dichiarati zona rossa a seguito di un’impennata di contagi. Questo è un trend che, purtroppo, si sta registrando in tutta Sicilia probabilmente anche a seguito delle feste pasquali (ricordiamo, infatti, che la nostra isola è stata zona rossa anche subito dopo Natale). In queste ore, oltre le normali preoccupazioni, non tarda comunque la vicinanza del Sindaco Chiovetta e di tutta l’Amministrazione verso i propri cittadini, vicinanza e attenzione mostrata in tutto questi mesi tragici della pandemia.

“Da Venerdì 16 aprile Cerami sarà zona rossa” dichiara il Primo Cittadino “L’aumento repentino del numero di casi occorso settimana scorsa ha determinato l’adozione da parte dell’Asp della misura più stringente nel piano di gestione della pandemia. Ciò determinerà quindi una serie di restrizioni previste dal decreto di istituzione della zona rossa. Abbiamo sempre rilevato una grande disciplina da parte dei ceramesi, il cui rispetto delle regole aveva permesso il contenimento dei contagi. Questa diffusione del virus, dunque, arriva un pò a sorpresa, ma di certo non ci coglie impreparati. Abbiamo sempre dato dimostrazione di attenzione e organizzazione nell’attuazione di tutte le misure di contenimento. Sono sicuro i cittadini sapranno rispondere con diligenza alle nuove prescrizioni. Ci auguriamo una pronta guarigione dei concittadini coinvolti e che il contagio rimanga circoscritto, sperando che questo periodo di zona rossa sia propedeutico al ritorno a una situazione normale. Rinnovo il mio invito al rispetto delle regole, con la speranza di lasciarci presto tutto alle spalle”.



Un forte augurio alla comunità ceramese di uscire presto da quest’incubo.



Alain Calò