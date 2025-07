Mafiosi scarcerati, l’allarme dell’Antiracket, “servono più agenti di polizia”

Il presidente dell’associazione antiracket e antiusura FAI Leonforte Gaetano Debole ha dato il benvenuto al nuovo dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Leonforte Francesco Muffoletto che ha preso il posto Giuseppe Travagliante, trasferito alla Questura di Catanzaro.

Le parole di Debole

«Diamo il benvenuto al dottor Muffoletto – dichiara il cavaliere Debole – e gli auguriamo buon lavoro in un territorio che, purtroppo, continua a richiedere massima attenzione sul fronte della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. La storia e l’impegno della nostra associazione – aggiunge – ci portano a guardare con grande attenzione alla funzione fondamentale svolta dal Commissariato di Leonforte, presidio di legalità per tutta l’area».

L’appello al questore

Debole coglie anche l’occasione per rivolgere un appello al questore di Enna: «Chiediamo un rafforzamento dell’organico del Commissariato, anche alla luce delle recenti scarcerazioni di soggetti legati a contesti mafiosi nel nostro territorio. Serve presenza, prevenzione e determinazione per continuare a garantire sicurezza ai cittadini e supporto concreto a chi sceglie di dire no al racket e all’usura».

«Al nuovo dirigente va il nostro pieno sostegno, nella consapevolezza che il lavoro delle forze dell’ordine è fondamentale, ma ha bisogno di strumenti e risorse per essere davvero efficace».