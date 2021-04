Valguarnera da ieri Covid free assieme a Sperlinga

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Valguarnera. Mentre 110 Comuni della regione, compresi sei della provincia sono in zona rossa, Valguarnera da alcuni giorni è Covid free. In provincia di Enna in zona verde oltre a Valguarnera c’è pure il piccolo Comune di Sperlinga. A comunicarlo la sindaca Francesca Draià a seguito dell’ultimo report inviato dall’Asp. L’ultima persona, tra l’altro ricoverata, è risultata negativa al tampone finale”- ha comunicato la sindaca- che si è mostrata rasserenata da quest’ultimo report. Un dato sicuramente confortante che dà respiro alla comunità e che porta a tutti un po’ di serenità, ma che non deve far fare salti di gioia perché il virus è pronto ad aggredirti quando meno te lo aspetti. Basta un nonnulla, un momento di eccessiva leggerezza, per vanificare in pochi giorni questo risultato raggiunto. Ed è questo il cruccio che attanaglia tutti e la sindaca non ne ha fatto mistero. “Vedo – ha detto la sindaca- soprattutto tanti ragazzi e tanti anziani sostare la sera nelle piazze e davanti i bar a volte anche senza mascherina. Non vedo sempre comportamenti corretti ed adeguati alla situazione che stiamo vivendo. E questo non va bene.” La sindaca, ha inoltre comunicato, in materia di sanità, che l’Asp ha chiesto la disponibilità di locali idonei per vaccinare gli ultra ottantenni che ancora non ne hanno usufruito, locali che saranno messi nei prossimi giorni a disposizione dei medici dell’Asp.



Rino Caltagirone