Video di Davide Campisi, firmato da Antonella Barbera e Fabio Leone, in nomination al Festival Internazionale di Seta Nera

Il video del brano Etica Peletica del percussionista e cantautore ennese Davide Campisi, firmato da Antonella Barbera e Fabio Leone, è tra i 17 videoclip musicali selezionati per la sezione #SocialClip nell’ambito della XIV edizione del FESTIVAL INTERNAZIONALE Film Corto TULIPANI DI SETA NERA (TSN).

Etica Peletica è il primo singolo estratto dall’album Joca. Davide Campisi ha musicato questo testo di tradizione orale che da tempo immemore vaga per l’Italia, cambiando parole passando di bocca in bocca, senza lasciare traccia in nessun libro. Una filastrocca che idealmente è patrimonio di bambini di tutta Italia e non solo, oggi simbolo di una spensieratezza negata dalla pandemia mondiale.

“Sensibilizzare, cercare tematiche importanti e premiare la qualità musicale: questi sono stati criteri adottati per selezionare i video in nomination tra le moltissime e valide proposte ricevute” ha spiegato Grazia Di Michele, da due anni direttrice artistica della sezione dedicata ai video musicali del Festival.

Fino a lunedì 31 maggio anche il pubblico potrà votare il video collegandosi al sito ufficiale del Festival (www.tulipanidisetanera.it). Il vincitore sarà annunciato durante le serate finali che si terranno dal 3 al 6 giugno a Roma.



IL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=CrwPc4d2r-Q