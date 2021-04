ASP Enna. Fermo CUP per manutenzione piattaforma AREAS

L’Asp 4 di Enna comunica che oggi, 20 aprile, per manutenzione piattaforma AREAS, il CUP, Centro Unico di Prenotazione, dell’ASP di Enna non sarà attivo dalle ore 13:40 alle ore 16:00.

Sportelli e Call Center (800 67 99 77 e 0935 520810 per i cellulari) torneranno attivi dopo le ore 16:00 di oggi 20 aprile 2021.