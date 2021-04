All’Autodromo di Pergusa nuovi test per il passaggio di licenza

Share Facebook

Si svolgeranno venerdì 30 aprile i test per l’abilitazione ed il passaggio di licenza, organizzati dalla Delegazione ACI Sport Sicilia in collaborazione con la Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto, presso l’Autodromo di Pergusa.



Sarà possibile effettuare le prenotazioni fino a sabato 24 aprile, scrivendo direttamente all’indirizzo rally@scuolafederale.acisport.it .

La nuova giornata, che vedrà impegnati in pista gli istruttori Federali al fianco dei candidati che chiedono l’abilitazione o il passaggio di licenza di guida al grado superiore, è stata programmata dal Delegato/Fiduciario Daniele Settimo in seguito alle crescenti esigenze di vari sportivi della regione.

-“Ci siamo resi conto dell’opportunità di una nuova sessione di test abilitativi in seguito alle crescenti esigenze dei nostri piloti – ha spiegato Daniele Settimo – la nuova giornata si è resa possibile grazie alla disponibilità di Raffaele Giammaria, Direttore della Scuola Federale Michele Alboreto e dei professionali istruttori di cui la stessa dispone. Come sempre abbiamo trovato immediata disponibilità e collaborazione da parte del Presidente dell’Autodromo Mario Sgrò. Le esigenze evidenziate dai nostri sportivi sono una priorità, per cui l’intero staff si è messo subito al lavoro”-.