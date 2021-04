Covid 22 aprile 2021 Sicilia: 1.412 positivi, 24 le vittime. Enna 20 i nuovi positivi

Share Facebook

22 APR – Sono 1.412 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 34.077 tamponi processati, con una incidenza del 4,1%. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 23 e portano il totale a 5.241. Il numero degli attuali positivi è di 25.628 con un incremento di 440 casi rispetto a ieri; i guariti sono 949. Negli ospedali i ricoverati sono 1.422, 34 meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 178, 4 meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province Palermo e Catania sono ancore le province che preoccupano di più.

Ecco il dettaglio

Palermo: 62.231 casi complessivi (469 nuovi casi)

Catania: 51.212 (336)

Messina: 23.801 (96)

Siracusa: 14.080 (97)

Trapani: 12.635 (22)

Ragusa: 10.798 (142)

Caltanissetta: 10.078 (106)

Agrigento: 9.955 (124)

Enna: 5.700 (20).



IN ITALIA. Sono 16.232 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del

ministero della Salute. Ieri erano stati 13.844. Sono invece 360 le vittime in un giorno (ieri 364). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.920.945, i morti 118.357. Gli attualmente positivi sono 472.196 (-3.439 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.330.392 (+19.125). In isolamento domiciliare ci sono 447.081 persone (-2.694).

Sono 364.804 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 350.034. Il tasso di positività è del 4,4%, in aumento rispetto al 3,9% di ieri.

Sono 3.021 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 174 (ieri 155). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.094 persone, in calo di 690 rispetto a ieri.