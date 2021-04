Enna. Nominato responsabile provinciale del partito “CAMBIAMO” Gaetano Di Maggio

Share Facebook

Nella giornata di ieri è stato nominato responsabile provinciale del partito “Cambiamo”, della provincia di Enna, Gaetano Di Maggio, già consigliere comunale di Enna, segretario provinciale ed ex assessore provinciale, con un trascorso storico nella destra ennese.

Il Sen. Quagliariello, nella qualità di responsabile nazionale enti locali, ha nominato il neo coordinatore provinciale Di Maggio: “Per le tue capacità politiche ed organizzative, ti affidiamo l’incarico con il compito di garantire la diffusione e il radicamento del nostro partito in ambito provinciale. Siamo certi che le tue indiscusse capacità porteranno presto i risultati sperati e che con il tuo lavoro, il nostro progetto politico compirà un importante salto di qualità”.

C’è grande soddisfazione per l’avvenuta nomina anche da parte del coordinatore siciliano On. Salvo Giuffrida. Di Maggio, onorato dal prestigioso incarico, condivide totalmente il progetto politico del partito CAMBIAMO. Inoltre, ringrazia i vertici nazionali e regionali per la fiducia datagli, con la speranza che il partito, crescendo, possa aiutarlo a dare le risposte che questo territorio e questa gente merita, per evitare che la nostra provincia diventi, inevitabilmente, solo un territorio abitato da persone anziane senza un futuro e senza una speranza”. Di Maggio conclude dicendo: “sono certo del fatto che CAMBIAMO rappresenterà nel futuro il punto di riferimento dei moderati di centro che credono nel centro-destra”.