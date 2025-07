Aggressione omofoba al Pride Village di Ct, Marano (M5s): “Contro ignoranza dilagante, libertà e diritti il nostro faro”

La deputata regionale interviene sull’episodio di violenza ai danni di un membro del direttivo dell’associazione Famiglie Arcobaleno e del comitato Catania Pride.

“I diritti più elementari calpestati, aggressioni omofobe, insulti ai danni delle Famiglie Arcobaleno: è successo di nuovo a Catania, stavolta al Pride Village durante un laboratorio per bambini. E ancora una volta esprimo la mia più ferma condanna di fronte a questi episodi di violenza e la mia vicinanza a tutta la comunità Lgbtqia+, bersaglio di attacchi vili e senza senso”.

A dirlo è la deputata regionale del Movimento Cinquestelle, Jose Marano.

“Siamo di fronte a comportamenti – spiega Marano – che sono l’espressione più insopportabile di un’ignoranza dilagante contro cui si fa fatica a lottare. Ma la fatica non ci spaventa e senza indugio dobbiamo contrastare l’odio in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni, avendo come unico faro libertà e rispetto dei diritti che sono principi insindacabili”.