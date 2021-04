Covid 24 aprile 2021 Sicilia: 1.095 positivi, 21 le vittime. Enna 9 i nuovi positivi

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Sono stati 1.095 i nuovi casi di Covid riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 930. I morti sono stati invece 21 (ieri 24) e così il totale complessivo delle vittime del virus in Sicilia sale a 5.286.

In ospedale vi sono 1.413 persone (ieri erano 1409), delle quali 179 in rianimazione (ieri 177) e 1.234 in area medica (ieri erano 1.232). I guariti sono stati 1.147 e dunque il numero degli attuali positivi scende, anche se di poco, a 25.211 (23.798 dei quali in isolamento domiciliare).

Il numero dei temponi processati è stato di 25.451 e dunque il tasso di positività di attesta sul 4,3%.

LE PROVINCE. Palermo e Catania sono le province che da sole hanno oltre la metà dei nuovi contagiati in Sicilia. Ecco il dettaglio:

Palermo: 62.809 casi complessivi dall’inizio della pandemia (344 nuovi casi)

Catania: 51.777 (301)

Messina: 23.956 (96)

Siracusa: 14.296 (95)

Trapani: 12.728 (45)

Ragusa: 10.876 (48)

Caltanissetta: 10.229 (75)

Agrigento: 10.111 (82)

Enna: 5.733 (9)

IN ITALIA. Sono 13.817 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14.761. Sono invece 322 le vittime in un giorno (ieri 342). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587).Sono stati 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in

Italia. Ieri i test erano stati 315.700. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri.Sono 2.894 i pazienti ricoveri in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 85 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 143 (ieri 153). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.971 persone, in calo di 469 rispetto a ieri.