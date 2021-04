ASP Enna. Vaccinazione di prossimità a Catenanuova

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Avviata la vaccinazione di prossimità per i cittadini over 80 anche nell’ambito territoriale del Distretto Sanitario di Enna. Sessanta i cittadini vaccinati nel Comune di Catenanuova, presso l’Auditorium Turi Salerno, grazie alla sinergia nella collaborazione tra ASP e Comune, guidato dal Sindaco Carmelo Giancarlo Scravaglieri. L’organizzazione sanitaria sul posto è stata coordinata dalla dr.ssa Antonella Mazurco.



Procede con efficacia la campagna “vaccinazione di prossimità” programmata dall’ASP di Enna per favorire l’opportunità di accesso alla vaccinazione agli over80, categoria che, con più difficoltà di ogni altra, può raggiungere le sedi vaccinali aperte nei quattro ospedali aziendali, Umberto I a Enna, Chiello a Piazza Armerina, FBC a Leoforte e Basilotta a Nicosia. Saranno dieci i Comuni interessati dalla campagna nell’arco della settimana.