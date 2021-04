Covid 27 aprile 2021 Sicilia: 940 i nuovi positivi, 33 le vittime. Enna 10 i nuovi positivi

Share Facebook

Sono 940 i nuovi casi di covid in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.069. I morti sono stati invece 33 (ieri 13) e il totale delle vittime del covid in Sicilia sale così a 5.338.

Le persone ricoverate sono in totale 1.422 (ieri erano 1.428) delle quali 168 in terapia intensiva (ieri 174) e 1.254 in area medica (come ieri).

I guariti sono stati 913 e il numero degli attualmente positivi resta sopra quota 26 mila: 26.085 (in calo di 6) dei quali 24.663 in isolamento domiciliare.

Il numero dei tamponi processati è stato di 28.762 e così il tasso di positività scende al 3,2% (ieri era 5,18%.)

E’ sempre Palermo il territorio con più casi in Sicilia. Ecco il dettaglio.

Palermo: 64.120 casi dall’inizio della pandemia (349 nuovi casi)

Catania: 52.339 (204)

Messina: 24.274 (71)

Siracusa: 14.527 (71)

Trapani: 12.828 (55)

Ragusa: 11.102 (44)

Caltanissetta: 10.379 (52)

Agrigento: 10.251 (84)

Enna: 5.765 (10)



IN ITALIA. Sono stati 10.404 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.444. Sono invece 373 le vittime in un giorno (ieri 301). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.981.512, i morti 119.912. Gli attualmente positivi sono invece 448.149 (-4.663 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.413.451 (+14.688). In isolamento domiciliare ci sono 425.089 persone (-4.239).

I tamponi molecolari e antigenici sono stati 302.734 (ieri erano stati 145.819). Il tasso di positività è del 3,4% (-2,4%

rispetto a ieri).

Sono 2.748 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 101 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 177 (ieri 132). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.312 persone, in calo di 323 rispetto a ieri.