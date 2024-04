Crediti mai riscossi, ex dirigente fa causa al Comune

Altra tegola per il Comune di Valguarnera. L’ex responsabile dell’ufficio tecnico comunale, arch. Giuseppe Di Vincenzo, difeso dall’avvocato Katia Gloria, ha citato in giudizio davanti al Giudice del Lavoro, il Comune di Valguarnera per crediti vantati e mai riscossi per un valore di circa 36 mila euro.

Comune si è opposto

Il Comune a sua volta si oppone al ricorso costituendosi in giudizio. Di Vincenzo che ha svolto per diversi

anni al servizio dell’Ente, incarichi di R.U.P., di progettazione ed esecuzioni di diversi appalti, chiede al Giudice che gli venga riconosciuta la liquidazione per i lavori inerenti a diverse gare espletate, all’affidamento del servizio rifiuti e all’approvazione del progetto di restauro della Chiesa di San Liborio ammontanti complessivamente a quasi 36 mila euro, oltre interessi e rivalutazione

monetaria.

“Richieste pretestuose”

Il Comune dal canto proprio -attraverso una delibera di Giunta- ha ravvisato proprio in questi giorni di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Enna- sezione Lavoro- per opporsi al ricorso, perché- viene riportato in delibera- “a fronte di quanto relazionato dal responsabile del servizio ambiente, considera le richieste avanzate da Di Vincenzo pretestuose e prive di fondamento”.

