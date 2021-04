Enna: manifestazione dei ristoratori “lo scoprifuoco” con inizio alle 22:01 (ANNULLATA)

Share Facebook

Ristoratori in piazza con i tavoli apparecchiati davanti alla Prefettura di Enna nella mattinata di lunedì 26 aprile. Titolo della manifestazione “Mai più chiusi”, organizzata dai ristoratori ennesi ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra partite iva, proprietari di palestre, di cinema, il mondo dello spettacolo, le lavanderie, i bar, gli alberghi, gli agriturismi, i b&b, le discoteche, gli Ncc, le agenzie di viaggio, le guide turistiche, le pizzerie, i teatri, i fotografi, ma anche persone della società civile, arrivati anche da fuori provincia per chiedere al governo nazionale l’eliminazione del coprifuoco e dei colori che condizionano l’andamento della vita economica.

E, di oggi la comunicazione di un’altra manifestazione dal sapore di provocazione. Infatti, si legge nella locandina, per domani sera protesta pacifica contro il coprifuoco per le riaperture aperta a tutta la società civile.

E’ l’orario dello slogan che fa “pensare” la manifestazione inizierà alle 22:01 (un minuto dopo l’inizio del coprifuoco per il Covid) in piazza Vittorio Emanuele (san Francì per gli ennesi), un obolo volontario dei partecipanti alle magre casse dello Stato!



AGGIORNAMENTO:

Annullata per motivi di sicurezza la manifestazione indetta dai “Ristoratori ennesi” prevista per stasera alle 22,01 in piazza Vittorio Emanuele ad Enna.