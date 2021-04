Ambiente, si rafforza in Sicilia partnership Arma Carabinieri-Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – Si rafforza la partnership già avviata nelle scorse settimane fra l’Arma dei Carabinieri e l’agenzia di stampa Italpress sul fronte dell’informazione ambientale, anche per i territori.

Oggi nel corso di un incontro avvenuto presso il Comando Legione Carabinieri Sicilia di Palermo fra il Comandante Regionale, Generale di Brigata Rosario Castello, e il direttore responsabile dell’Italpress, Gaspare Borsellino, è stata definita una collaborazione anche a livello regionale sui temi inerenti all’Ambiente, alla Sostenibilità e alla Legalità, attraverso i canali tematici dedicati dell’agenzia di stampa, che proprio a Palermo ha la sua sede centrale.

Il generale Castello, originario di Noto, dopo vari incarichi in giro per l’Italia dal 9 settembre del 2020 ha assunto l’incarico di Comandante della Legione Sicilia.

(ITALPRESS).