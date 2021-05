Domenica 2 maggio: vaccinazioni solamente all’Umberto I di Enna

Share Facebook

Continua la campagna vaccinale Porte Aperte per i cittadini over 60 e appartenenti alle categorie fragili. Oggi 1°maggio, anche senza prenotazione, in molti hanno ricevuto la somministrazione del vaccino contro il COVID.

Domani, domenica 2 maggio, i centri vaccinali ubicati presso i presidi ospedalieri di Piazza Armerina, Nicosia e Leonforte, saranno chiusi.

Sempre attivo il centro vaccinale dell’Umberto I dove, anche domenica 2 maggio 2021, proseguirà la campagna vaccinale.