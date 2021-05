Nicosia: a pieno ritmo i lavori di consolidamento di Monte Sant’Elena

Share Facebook

Nicosia. Vanno avanti a pieno ritmo i lavori di consolidamento di Monte Sant’Elena. Li sta eseguendo, per un importo di un milione e mezzo di euro, un’associazione temporanea di imprese guidata dalla Alta Quota srl di Trento. L’intervento – finanziato dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – consiste nella messa in sicurezza del versante dopo i crolli degli ultimi decenni. I lavori si concluderanno entro il mese di ottobre e prevedono il disgaggio dei massi pericolanti e la pulizia della parete rocciosa, ma anche la sostituzione dell’attuale rete metallica con una nuova, provvista di reticolo di contenimento con funi in acciaio. Gli interventi erano attesi da oltre quarant’anni.