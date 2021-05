Al via vaccinazione per i cittadini appartenenti alla fascia di età 50-59 anni

Parte oggi, 6 maggio 2021, la nuova fase della campagna vaccinale in Sicilia per i cittadini appartenenti alla fascia di età 50-59 anni. Dalle ore 20 di giovedì 6 maggio sarà possibile, per tutti i soggetti compresi nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni, effettuare la prenotazione per la vaccinazione sulla piattaforma nazionale: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login

Le somministrazioni, effettuate con il siero di AstraZeneca, cominceranno da giovedì 13 maggio e seguiranno l’ordine di prenotazione.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti con patologie pregresse nella fascia di età compresa tra i 50 e 59 anni – secondo quanto previsto dalle raccomandazioni del Piano nazionale – le vaccinazioni saranno effettuate, a partire dal 7 maggio, durante gli open day organizzati negli Hub e nei Punti vaccinali dell’Isola, con il siero di Pfizer-Biontech. Per tale categoria di soggetti non sarà necessaria la prenotazione.