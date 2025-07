Autodromo di Pergusa, no della Regione ad un nuovo Consorzio

Non potrà essere costituito un nuovo Consorzio per la gestione dell’Autodromo di Pergusa. Lo affermano in una nota i dirigenti ed i funzionari dell’assessorato regionale alle Autonomie locali e della Funzione pubblica in risposta alla richiesta avanzata dal presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione.

La vicenda

Come è noto, l’Ente autodromo di Pergusa è in stato di liquidazione da un anno per via della scadenza dello Statuto, peraltro la vicenda è stata al centro di aspre polemiche e di un’inchiesta della Procura di Enna, di cui, però, a distanza di circa 12 mesi non c’è traccia. Il dibattito in città per la rinascita di un Consorzio è piuttosto vivo con un impegno trasversale anche se un anno fa il Consiglio comunale bocciò con i voti dell’opposizione la proposta di proroga avanzata dal sindaco Dipietro pari a 2 anni, poi l’Aci ed il Libero consorzio, gli altri due soci dell’Ente autodromo di Pergusa, lasciarono scadere lo statuto, aprendo le porte alla liquidazione.

Il documento della Regione

“Dal momento – si legge nel documento della Regione – che lo Statuto Consortile prevede la cessazione del Consorzio nell’anno 2024, salvo deliberazione di proroga dell’Ente adottata dall’Assemblea consortile, gli enti facenti parte del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa hanno deliberato la mancata proroga e conseguentemente la liquidazione dell’Ente medesimo, che alla data odierna risulta amministrato da un organo commissariale di liquidazione”.

Come emerge nel documento, il presidente del Consiglio comunale di Enna “chiede l’avviso di questo Dipartimento sulla possibilità di costituire un nuovo Consorzio o, in alternativa, procedere all’attivazione del Consorzio esistente ma la cui liquidazione è una fase di attuazione”

Inoltre, “viene chiesta l’attività consultiva dipartimentale sulla eventuale compatibilità del nuovo Consorzio per la gestione dell’Autodromo con la Fondazione e la Riserva naturale speciale del Lago di Pergusa”.

Il no dell’assessorato regionale

I dirigenti della Regione, nella loro risposta, precisano che sono in grado di rispondere solo al primo quesito, sostenendo l’impossibilità di un nuovo Consorzio perché una legge lo impedisce “Ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 15/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate” “per l’esercizio associato di funzioni, fatte salve quelle previste per legge nonché le convenzioni per l’espletamento di servizi”, per cui, “alla data odierna, una nuova costituzione della medesima tipologia di Consorzio non sarebbe consentita”.

In merito, “agli altri quesiti”, i dirigenti spiegano che “non sono direttamente riconducibili alla materia di competenza del Dipartimento”