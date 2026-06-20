Barrafranca, opposizione all’attacco: presentata mozione di sfiducia contro il sindaco Lo Monaco

È stata depositata la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Barrafranca Giuseppe Lo Monaco da parte dell’opposizione consiliare. Il documento, sottoscritto da sette consiglieri comunali su sedici, è stato trasmesso al presidente del Consiglio comunale Kevin Cumia con la richiesta di convocazione dell’Aula per la relativa discussione e votazione.

I firmatari

Prima firmataria della mozione è la consigliera Maria Stella Nicolosi. Tra i sottoscrittori figurano anche Francesca Costa, Maristella Crapanzano, Salvatore Bonincontro, Alessandro Ferrigno, Marzia Bevilacqua e Salvatore Puzzo.

Le contestazioni al sindaco

Nel testo vengono contestate all’amministrazione comunale una serie di criticità ritenute tali da giustificare la sfiducia politica al primo cittadino. Tra i punti richiamati, presunte dichiarazioni del sindaco considerate lesive del ruolo del Consiglio comunale, il ricorso a incarichi legali esterni giudicato privo di adeguata trasparenza e la mancata condivisione preventiva con l’assemblea di decisioni ritenute strategiche.

L’opposizione evidenzia inoltre presunte carenze nell’accesso agli atti amministrativi, la gestione di alcune vicende urbanistiche e infrastrutturali, nonché il mancato raggiungimento di obiettivi programmatici relativi al servizio idrico, alla raccolta dei rifiuti e alla riduzione della Tari.

Tra le contestazioni figurano anche le difficoltà nell’intercettazione di fondi europei, regionali e del Pnrr, che secondo i firmatari avrebbero limitato le opportunità di sviluppo per il territorio.