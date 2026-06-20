Enna, al via il progetto “Note per Stare Meglio”: concerti in ospedale per umanizzare le cure

Primo appuntamento all’ospedale Umberto I di Enna di “Note per Stare Meglio”, il ciclo di concerti promosso dall’Asp di Enna con l’obiettivo di portare la musica negli spazi ospedalieri e offrire ai degenti e ai visitatori un momento di ascolto e condivisione.

L’orchestra ennese

Protagonista dell’iniziativa è stata l’orchestra ennese F.P. Neglia, diretta dal maestro Sergio Adamo, con la collaborazione dell’associazione Crescere Insieme. L’evento si inserisce in un progetto che punta a valorizzare l’umanizzazione delle cure, promuovendo attenzione alla dimensione relazionale ed emotiva della persona accanto agli aspetti strettamente sanitari dell’assistenza.

Chi c’era

Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni civili e militari. Presente anche l’Università Kore, la cui collaborazione si inserisce nel percorso di sviluppo delle attività sanitarie e formative del territorio.

“Attraverso l’arte vogliamo affermare un’idea di sanità nella quale la cura della persona comprende anche la sua dimensione umana ed emotiva”, ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, sottolineando il valore di iniziative capaci di contribuire al benessere dei pazienti durante la degenza.