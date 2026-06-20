Franco Enna torna protagonista: festival tra Enna, Aidone e Piazza Armerina

Un progetto culturale che intreccia memoria letteraria, spettacolo dal vivo e valorizzazione del patrimonio archeologico delle aree interne siciliane. È stato presentato all’Urban Center Comunale di Enna il festival creativo di rigenerazione culturale “Sulle tracce di Franco Enna”, promosso dalla cooperativa Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano e finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali Teatro 2026, oltre che sostenuto dalla direzione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

L’iniziativa nasce nel 105° anniversario della nascita di Franco Enna, pseudonimo dello scrittore Francesco Cannarozzo, e propone un percorso multidisciplinare che coinvolgerà Enna, Aidone e Piazza Armerina attraverso spettacoli, laboratori, passeggiate letterarie, mostre e attività performative. La direzione artistica è affidata ad Antonio Messina, con una rete di partner istituzionali e culturali che comprende, tra gli altri, la Società Dante Alighieri di Enna, la Fondazione TRG di Torino, il Collettivo V.A.N. e numerose realtà associative del territorio.

La sfida della valorizzazione territoriale

Nel corso della presentazione è emersa anche una riflessione sul ruolo di Enna all’interno delle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale regionale. L’archeologa Rossella Nicoletti, componente del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un passaggio significativo verso una maggiore integrazione del capoluogo ennese nei circuiti culturali e nei percorsi di finanziamento collegati al Parco.

Per Antonio Messina, presidente di Bottega Culturale e direttore artistico del festival, il riconoscimento ottenuto dal Ministero della Cultura premia una progettualità capace di mettere al centro le aree interne della Sicilia, utilizzando la narrazione, il teatro e la partecipazione delle comunità come strumenti di inclusione sociale e rigenerazione territoriale.

Il programma si svilupperà fino a dicembre 2026 con appuntamenti dedicati alla figura di Franco Enna e al dialogo con grandi autori del giallo come Andrea Camilleri e Agatha Christie. Tra gli eventi principali figurano performance site specific, laboratori teatrali, mostre fotografiche, attività museali e passeggiate letterarie nei luoghi simbolo del territorio ennese. Tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito.