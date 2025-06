Autodromo di Pergusa, vertice tra Comune e Libero consorzio

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha partecipato questa mattina alla riunione convocata dalla commissione consiliare dei capigruppo del Comune di Enna e presieduta dal presidente del Consiglio, Paolo Gargaglione, per discutere del futuro dell’autodromo di Pergusa.

Presenti il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro e il presidente dell’Aci, Alessandro Battaglia. Una questione questa che lo stesso presidente Capizzi ha definito, già subito dopo il suo insediamento una delle priorità del suo mandato. Soddisfatto dell’esito della riunione il Presidente Capizzi che ha così commentato: “E’ stato un confronto aperto e costruttivo che ha messo d’accordo tutti, soci, maggioranza e opposizione. Abbiamo registrato la totale condivisione delle scelte che andremo ad adottare.

Da subito sarà convocato un tavolo alla presenza mia, del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale, del Consigliere provinciale con delega all’Ente autodromo e del Presidente dell’Aci per lavorare alle modifiche dello statuto, prima fra tutte quella relativa al termine di durata del Consorzio propedeutica alla revoca dello stato di liquidazione. Approfitteremo della pausa estiva per lavorare senza sosta con l’auspicio che già a settembre l’Ente autodromo possa ritornare in bonis, operativo”.