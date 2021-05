Coronavirus, impennata di contagi in Sicilia: 1202 in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei contagi in Sicilia. Secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore sono 1.202 (782 quelli di ieri) nonostante un numero inferiore dei tamponi processati, 26.265 e che fa aumentare il tasso di positività al 4,57%. Stabili i decessi a 24, mentre i guariti oggi sono 1.829, e gli attualmente positivi scendono di 651 unità, con un dato complessivo che si attesta a 23.878. Calano di 58 unità i ricoveri nei reparti ordinari con 1.063 degenti, scendono a 149 (-3) i ricoveri in terapia intensiva, ma con 2 nuovi ingressi (ieri erano stati 7). In isolamento domiciliare ci sono 23.878 persone.

