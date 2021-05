Coronavirus, in Sicilia 603 positivi: casi dimezzati

PALERMO (ITALPRESS) – Si dimezzano i casi di Covid in Sicilia. In 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, i nuovi casi rilevati sono 603, circa la metà rispetto ai 1.202 di ieri nonostante una lieve riduzione dei tamponi processati, 25.740 e che fa dimezzare il tasso di positività al 2,34%. Drastico calo dei decessi, 11, mentre i guariti oggi sono 1.140. Gli attualmente positivi scendono di 548 unità, con un dato complessivo che si attesta a 23.330. Si riducono di 42 i ricoveri nei reparti ordinari con 1.021 degenti, leggera discesa pure nelle terapie intensive, 142 (-7). Ed è proprio dalle terapie intensive che arriva la notizia più importante di oggi; nelle ultime 24 ore infatti non si registra alcun nuovo ingresso. Infine in isolamento domiciliare ci sono 22.167 persone.

