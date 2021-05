Scatta operazione Eolie “Covid Free”, si parte con Salina

MESSINA (ITALPRESS) – Inizia da oggi il piano di vaccinazione generalizzato che riguarda tutte le Isole Eolie. La campagna di immunizzazione partirà oggi con Salina. Si procederà dalla prima mattinata e con rapidità ad immunizzare tutti i residenti, senza target di età: si vaccineranno tutti i soggetti da 18 anni in su, senza richiedere e mantenere un ordine di prenotazione. Il lascia passare è arrivato dal commissario nazionale dell’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo, che oggi ha mandato sull’isola personale militare e vaccini.

Il Commissario per l’Emergenza Covid 19 di Messina, Alberto Firenze, che aveva già chiesto nei giorni scorsi al Presidente della Regione Nello Musumeci di iniziare la campagna vaccinale per tutta la popolazione delle Eolie per rilanciare turismo e occupazione, soddisfatto annuncia: “Si tratta di un passo importante per avviare una ripresa del distretto turistico delle Eolie; è essenziale tutelare le località che vivono di turismo e non possono essere considerate marginali per la Sicilia”.

“Si deve coniugare – aggiunge – la ripresa dell’economia turistica con la tutela della salute, per permettere ai visitatori di venire in tranquillità in territori Covid free”.

“Si comincerà oggi – spiega – per vaccinare con Moderna, Johnson e Johnson e Astrazeneca a Salina 1200-1300 persone fino a domenica, poi si proseguirà con Alicudi e Filicudi e in seguito Panarea Stromboli, Ginestra, Vulcano, Lipari. Alcune vaccinazioni saranno eseguite per Alicudi e Filicudi. Nelle isole Eolie 14 mila residenti saranno vaccinati in 15 giorni, ma 3 mila, tra personale scolastico e medico, sanitario, sono già vaccinati”. “Ringraziamo – prosegue Firenze – il Comune di Malfa e quelli di Santa Marina di Salina e Leni per la diposinibilita è per averci fornito i locali di questo Centro polifunzionale dove sono stati allestiti 3 box vaccinali, 4 di anamnesi e uno per l’accettazione. Una struttura perfetta per inoculare la dosi in sicurezza rispettando le norme igienico sanitarie”.

Il Commissario Alberto Firenze dopo l’avvio campagna vaccinale alle Eolie per i residenti, per rilanciare il turismo lancia una proposta: “Siamo disposti a collaborare con i grandi tour operator per offrire ai turisti un pacchetto compreso di alloggio e vaccino per dare un’ulteriore impulso a questo settore economico, fondamentale per la nostra Regione”. “Ringrazio – conclude Firenze – il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, e il commissario straordinario nazionale dell’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, per averci messo a disposizione personale e mezzi per avviare questa campagna, siamo sicuri che sarà possibile estenderla dopo anche ad altri territori”.

(ITALPRESS).