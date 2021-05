Coronavirus: in Sicilia casi in aumento, 894 positivi e 26 morti

PALERMO (ITALPRESS) – I contagi in Sicilia aumentano facendo dell’Isola la seconda regione per numero di nuovi positivi in 24 ore. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi al Covid salgono a 894 contro i 589 di ieri. Crescita sostenuta dei deceduti, 26. Cresce il numero dei tamponi processati, 27.362, determinando un indice di positività del 3,26%. I guariti oggi sono 936. Calano gli attualmente positivi, 68 persone in meno, determinando un numero complessivo di 22.162. I ricoveri nei reparti ordinari sono 959 (-29), leggera risalita delle terapie intensive a 133 (+2) con 10 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 21.070 persone.

