Covid 11 maggio 2021 Sicilia: 894 i nuovi positivi, 26 le vittime. Enna 14 i nuovi positivi

Risale il contagio da Sars-CoV-2 in Sicilia. Dopo un paio di giorni in discesa, complice anche il basso numero di tamponi effettuati, l’Isola vede risalire in maniera preoccupante la curva epidemiologica. Sono 894 i nuovi casi di Covid, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, a fronte di 27.362 test molecolari e antigenici processati dal sistema sanitario regionale. ieri i casi erano 589 su 19.530 tamponi. E torna a salire anche il numero dei morti. Si contano altre 26 vittime negli ospedali siciliani, dove si continua purtroppo a registrare un’alta mortalità.

392 ie nuovi registrati a Catania e provincia, Palermo con 131, Messina con 88, Agrigento con 86, Ragusa con 62, Trapani con 57, Caltanissetta con 47, Siracusa con 17 ed Enna con 14.