Nicosia. “Al caffè’… 30 minuti con” la nuova iniziativa culturale di Davì TV

Nicosia. Dopo il successo de “Le Giornate di Davì” dello scorso dicembre, l’esperimento di fare cultura attraverso i canali della rete continua. E questa volta non una rassegna riunita in tre giorni ma “itinerante” nel tempo, ogni venerdì. Si chiama “Al caffè… 30 minuti con” la nuova iniziativa culturale organizzata da Aldo La Ganga con 15 autori e personaggi di chiara fama nazionale. Non si parlerà solo di libri ma si spazierà su argomenti vari, toccando anche l’attualità, la politica, riflettendo sulla società senza, mai, comunque dimenticare l’aspetto culturale. Gli appuntamenti, a cadenza settimanale, si terranno ogni venerdì alle ore 18:30 sulla pagina facebook di “Davì Notizie” a partire da giorno 14 Maggio con la nota giornalista Paola Staccioli. Si prosegue il 21 Maggio col Professore Antonio Di Grado, il 28 Maggio con lo scrittore e giornalista Valerio Novara, il 4 giugno col professore Salvo Vaccaro. Questo per citare i “primi” nomi. Ma proseguendo più in là avremo nomi quali la giornalista Simona Zecchi, l’attore teatrale Ascanio Celestini, il politico Mimmo Lucano, la scrittrice Laura Fezia, il filosofo Francesco Codello, l’allenatore Roberto De Zerbi, il giornalista Rai Paolo Pasi, il Sindaco di Noto Corrado Bonfanti, il regista e scrittore Aurelio Grimaldi, l’editore Armando Siciliano e il regista teatrale Nino Romeo. E all’interno di questo piatto già ricco non mancheranno di certe tante sorprese. Gli organizzatori, quindi, vi aspettano alla rassegna “Al caffè… 30 minuti con”.