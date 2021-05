Enna. Borse di studio: approvata la proposta in Consiglio Comunale presentata dal Consigliere Greco

Share Facebook

“E’ sempre stato un nostro obiettivo, ci eravamo ripromessi, all’indomani delle amministrative, che avremmo lavorato sodo per raggiungere questo risultato” chiosa con piacere il giovanissimo Consigliere comunale d’opposizione Marco Greco.

“Oggi possiamo annunciarlo pubblicamente: le borse di studio per gli studenti delle scuole superiori ennesi sono realtà. Nel bilancio di previsione infatti sarà prevista una somma da destinare esclusivamente alla creazione di borse di studio a sostegno di tutti quei giovani ennesi che, a causa dell’attuale situazione economica, rischiano di non poter affrontare le spese scolastiche, sempre più esose per le famiglie”, che concluede “Il diritto allo studio è e deve essere una priorità assoluta! Siamo assolutamente convinti che un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni ennesi sia la strada giusta da seguire”.