Tribunale Enna emesso decreto ingiuntivo contro Comune Valguarnera a favore General Montaggi per 176 mila euro

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Valguarnera. Continua a suon di carte bollate la vicenda legale- giudiziaria tra Comune di Valguarnera e General Montaggi, la società che dal 2019 e sino a febbraio scorso ha gestito il servizio di smaltimento rifiuti in paese. La contestazione di debiti non onorati avanzata nei giorni scorsi dai legali della società di servizi ha avuto un seguito con l’emissione da parte del Tribunale di Enna di un decreto ingiuntivo contro il Comune e a favore della società per quasi 176 mila euro. Precedentemente il Comune aveva contestato alla ditta danni per lavori non espletati per un valore di 135 mila euro compreso di penale per 105 mila euro. Una vicenda comunque che assume sempre più tratti imbarazzanti e che parte da lontano da quando la gara settennale del servizio rifiuti era stata aggiudicata dall’Urega di Enna ad un’altra società. Una gara sempre ritenuta dalla General Montaggi opaca e che presentava parecchie anomalie. “Una vicenda incresciosa che certamente rischia di sporcare l’immagine di una comunità seria come la nostra- commenta il capogruppo del PD Angelo Bruno- la stessa immagine che il Sindaco voleva difendere procedendo con cause legali pagate dai cittadini che poi ha perso rovinosamente. È paradossale assistere a questa vicenda, per il semplice fatto che ricordo ancora i numerosi proclami, rigorosamente autocelebrativi come ci ha da tempo abituarti il sindaco Draia, di elogio per il lavoro svolto in quei mesi e che oggi improvvisamente si contesta. Foto, commenti e video caricati sui social, dal nostro primo cittadino, per pubblicizzare la perfetta pulizia di strade, piazze, giardini e perfino caditoie. Alla luce di questi fatti è legittimo interrogarmi su chi teneva pulito il nostro Comune. Era la General Montaggi o abilità e poteri paranormali del Sindaco che tutto può?” – si chiede Bruno- Mi chiedo da consigliere comunale e soprattutto da cittadino cosa è cambiato. Non è paradossale –conclude il consigliere PD- che il Comune di Valguarnera contesti presunti servizi non espletati dopo molti mesi e non durante il periodo in cui non sarebbero stati resi? Una cosa è certa, pretendo che sulla questione l’amministrazione faccia al più presto chiarezza anche perché porterò la delicata questione in consiglio comunale dove il sindaco dovrà rispondere all’intera città”.



Rino Caltagirone