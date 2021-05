Strage Capaci: Università Palermo organizza opera teatrale in streaming

PALERMO (ITALPRESS) – Sabato 22 maggio, alle 10.30, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell’Università degli Studi di Palermo sarà trasmessa in streaming la rappresentazione teatrale ‘Il fuoco e la rosà in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, organizzata dal Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione in collaborazione con l’Istituto di Cultura Romantica, Palermo University Press e il Centro Siciliano Sturzo. Il programma prevede il saluto del Rettore di Palermo Fabrizio Micari e di Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione UniPa. Il testo della piece è di Salvatore Lo Bue. Interpreti: Maria Cinquemani, Erica Li Castri, Rosalina Costanza, Lucio Di Benedetto. Musicisti: Vincenzo Capodici (chitarra), Dalila Matta (pianoforte), Giuseppe Jona Patitò (mandolino), Emanuela Sala (soprano). Disegno: Palmira Salinas. Organizzazione: Ivan Belfiore. Musiche: L. V. Beethoven, R. Calace, G. F. Hàndel, W. A. Mozart, A. Vivaldi.

(ITALPRESS).