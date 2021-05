A Nicosia aperto il nuovo centro vaccinale presso la tensostruttura del campo sportivo Stefano La Motta

Share Facebook

La collaborazione dà sempre ottimi frutti. E questa volta la collaborazione tra Asp di Enna e Comune di Nicosia si concretizza nell’apertura del nuovo centro vaccinale presso la tensostruttura del campo sportivo Stefano La Motta. Un hub vaccinale che entrerà in funzione da lunedì e permetterà quindi una maggiore e più ordinata vaccinazione della popolazione. Tutti i vaccinandi sono invitati a recarsi presso la tensostruttura, anche quelli che devono fare la seconda dose, ovviamente sempre rispettando le regole e il calendario. È inutile stare sempre a lamentare o suscitare polemiche sterili per una manciata di visualizzazioni in più o per nascondere il nulla che c’è dietro chi fa polemica, è molto meglio impegnarsi, anche nel silenzio e lontano dai riflettori, per portare a casa risultati di certo migliori e che servono di più alla popolazione. Ovviamente l’invito a tutti noi di rispondere, ora più che mai, all’appello, anzi all’imperativo categorico, di vaccinarsi, atto di responsabilità e civiltà che ci porterà presto a relegare il Covid ad un incubo passato.



Alain Calò