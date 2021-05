Consegnati i lavori per la Sp 7b, territorio di Assoro

Share Facebook

Il Libero Consorzio Comunale di Enna, questa mattina ha ufficialmente consegnato i lavori di rifunzionamento della Sp 7b che comprendono anche la realizzazione di un viadotto in variante necessari per la riapertura al transito dell’importante arteria di collegamento per il comune di Assoro. Alla cerimonia di rito erano presenti per il Libero Consorzio, il direttore dei lavori, ingegnere Claudio Catania assieme al responsabile unico del procedimento, il geometra Salvatore Ragonese e in rappresentanza della ditta aggiudicataria la ELDA Costruzioni SRL, il geometra Nicola Sottile. Su posto si è recato anche il Sindaco di Assoro, Antonio Licciardo. I lavori, aggiudicati per un importo di 650 mila euro, inizieranno nei prossimi giorni e avranno una durata di otto mesi. Finanziati con fondi derivanti dal Patto per il Sud, gli interventi riguarderanno oltre alla sistemazione del piano viario per oltre un chilometro anche la realizzazione di una variante necessaria per superare il dissesto presente nella zona denominata Cavalcatore.