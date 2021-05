Troina. A monsignor Gaetano Zito l’intitolazione del piazzale antistante chiesa San Silvestro e della pinacoteca civica

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Il piazzale antistante la chiesa di San Silvestro e la Pinacoteca civica d’arte moderna del Comune di Troina saranno intitolate a monsignor Gaetano Zito, l’amatissimo e compianto religioso e storico ecclesiastico nato a Troina il 9 marzo del 1954 e prematuramente scomparso all’età di 65 anni, l’8 ottobre del 2019 a Catania, a causa di una grave malattia. La decisione, su proposta del sindaco Fabio Venezia, approvata all’unanimità dal consiglio comunale, nella seduta svoltasi ieri sera, coniuga la proposta di intitolare, a due anni dalla sua scomparsa, il piazzale della chiesa del santo patrono al vicario episcopale per la cultura dell’Arcidiocesi di Catania, avanzata dal gruppo di minoranza dell’opposizione “Troina in Movimento”, all’intenzione dell’amministrazione comunale di dedicare all’eminente figura religiosa, intellettuale e storica di fama internazionale, la Pinacoteca civica d’arte moderna, recentemente istituita negli ambienti espositivi della Torre Capitania. “Troina ricorda uno dei suoi figli migliori – spiega il primo cittadino. Padre Gaetano Zito fu uno spirito poliedrico. Uomo di fede, guida pastorale, arguto teologo, raffinato storico, apprezzato formatore in tempi di scarse vocazioni. La sua umana attenzione alle espressioni di religiosità popolare, a Catania quanto a Troina, era accompagnata dall’acuta volontà di avvicinare alla fede la tradizione e il folklore. Ed in questo non facile percorso, lo soccorrevano in aiuto le sue non comuni capacità oratorie che gli permettevano di parlare al cuore dei fedeli. Studioso infaticabile e brillante conferenziere, intendeva la cultura non come esercizio di mera erudizione, ma come strumento di promozione umana e sociale”. L’amministrazione comunale, appena concluso l’iter di intitolazione e nel rispetto delle eventuali restrizioni imposte dalla pandemia, organizzerà una cerimonia ufficiale per onorare la memoria del sacerdote troinese e per farla conoscere alle giovani generazioni.