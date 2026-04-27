SP 28 Panoramica, lavori in avanzamento: avviate le fondazioni del viadotto

Segnali di avanzamento per la strada provinciale 28, nota come “Panoramica”, infrastruttura ritenuta strategica per la viabilità del territorio ennese. Secondo quanto riferito dal Libero Consorzio comunale di Enna, i lavori in corso stanno entrando in una fase operativa rilevante dopo un iter segnato negli anni da rallentamenti e criticità.

Interventi tecnici nella zona più complessa

Le attività si stanno concentrando in uno dei tratti più delicati dell’intero tracciato, caratterizzato da condizioni orografiche complesse. In particolare, l’impresa aggiudicataria, la S.C.S Costruzioni Edili, ha avviato le operazioni di trivellazione per la realizzazione dei pali di fondazione della pila numero 11 dell’ex viadotto 2, in prossimità del bivio Kamut. È prevista la successiva fase di getto del calcestruzzo per la costruzione di pali e plinti destinati a sostenere le strutture portanti.

Sopralluogo istituzionale in cantiere

Nella mattinata odierna il consigliere delegato Salvatore Cappa, accompagnato dal responsabile unico del progetto Salvatore Ragonese, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento degli interventi. Nel corso della visita è stata evidenziata la necessità di rispettare le tempistiche previste, anche in relazione all’importanza dell’arteria per i collegamenti con il capoluogo.

Obiettivo completamento entro il 2027

Secondo quanto comunicato dall’ente, il completamento delle fondazioni durante il periodo estivo rappresenta un passaggio essenziale per consentire la prosecuzione delle opere anche nei mesi invernali. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori entro il 2027 come spiegato dal consigliere provinciale Salvatore Cappa. L’avanzamento attuale, viene sottolineato, potrebbe consentire una maggiore continuità operativa nelle prossime fasi del cantiere.