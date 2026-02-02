I lavori alla Panoramica finiscono sul tavolo elettorale, Pd: “Rivendichiamo questo risultato”

“Accogliamo con piena soddisfazione la consegna dei lavori della S.P. n.28 conosciuto come Panoramica, un’infrastruttura strategica e attesa da tempo che rappresenta un nodo fondamentale per la viabilità e la sicurezza del capoluogo ennese”. Lo afferma il segretario cittadino del Pd di Enna, Giuseppe Seminara, per cui il merito allo sblocco dell’opera va dato al presidente del Libero consorzio, Piero Capizzi.

L’intervento del segretario del Pd di Enna

“La ripartenza dei lavori è frutto della caparbietà, dell’impegno costante e del lavoro politico e amministrativo del presidente del Libero Consorzio, Piero Capizzi, e dell’unico consigliere provinciale espressione della città di Enna, Salvatore Cappa, che non hanno mai smesso di credere nella possibilità di sbloccare un’opera essenziale per la nostra comunità. Come Partito Democratico di Enna città rivendichiamo con orgoglio questo risultato, consapevoli che il buon governo dei territori passa dalla capacità di trasformare le promesse in fatti e di mettere al centro le esigenze quotidiane dei cittadini”.

La lunga volata verso le amministrative

Il segretario del Pd ritiene che la consegna dei lavori sia un biglietto da visita prestigioso da esibire alla città in vista delle elezioni amministrative ad Enna previste a maggio.



“È la dimostrazione – dice Seminara – concreta di cosa significhi affidare le istituzioni a una classe dirigente credibile, competente e capace di assumersi responsabilità di governo. L’esperienza maturata al Libero Consorzio indica una strada possibile anche per il futuro della nostra città: un’amministrazione che sappia programmare, decidere e realizzare”