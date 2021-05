Ventenne di Calascibetta a Caltanissetta tenta di entrare al Tribunale per i minori con un coltello in tasca

Fallisce il tentativo di entrare al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta con un coltello in tasca. Un ventenne di Calascibetta incappare nei controlli degli addetti alla sorveglianza del plesso giudiziario di via Don Minzoni. Il giovane, nella tasca del giubbotto, aveva con sé un coltello con lama a chiusura della lunghezza complessiva di 15 centimetri. Arma saltata fuori nell’istante in cui il metronotte lo ha invitato a far scorrere il giubbotto nel varco bagagli. Dopo alcuni attimi di tensione con il ragazzo, il vigilantes ha contattato il 112. I carabinieri intervenuti hanno sequestrato il coltello al giovane che è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.