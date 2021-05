ASP Enna. Proteggi te e i nonni, nel vivo la campagna per ultraottantenni e accompagnatori

Share Facebook

“Proteggi te e i nonni”, entra nel vivo la campagna rivolta agli ultraottantenni e agli accompagnatori dai 18 anni in su.

I cittadini ultraottantenni e i loro accompagnatori potranno vaccinarsi senza prenotazione fino a domenica 23 maggio presso il centro vaccinale dell’Ospedale Umberto I di Enna.

Nella giornata di oggi, sabato 22 maggio, anche presso i centri vaccinali di Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia.

Gli accompagnatori, over 18 anni, anche più di uno e non necessariamente parenti, potranno ricevere, senza prenotazione, il vaccino ASTRAZENECA (o Johson).

“Nuova iniziativa della Regione Siciliana per dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale nell’Isola.” Si legge nella nota diffusa dalla Regione. “Da venerdì 21 a domenica 23 maggio, sarà attuato il progetto “Proteggi te e i nonni”: destinatari gli ultra 80enni ed i loro accompagnatori (anche più di uno) over 18, non necessariamente legati da un vincolo di parentela. Sarà consentito l’ingresso senza prenotazione, con una corsia riservata per ridurre i tempi di attesa. Per gli accompagnatori verranno utilizzati, previa adesione volontaria, vaccini a vettore adenovirale.”