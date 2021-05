Per lavori in corso chiusa al transito la Sp 7A Bivio Pirato – Mulinello

Share Facebook

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, ha firmato l’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura immediata al transito veicolare fino al prossimo 11 giugno della S.P. n. 7a “Bivio Pirato – Bivio Mulinello – S.S. 192” dal Km 0 al Km 6+250. Il divieto vige dalle 8 alle 17 di tutti giorni mentre il transito sarà consentito solo il sabato e la domenica. Il provvedimento si è reso necessario per permettere alla ditta ING.Due di espletare in sicurezza i lavori previsti nel progetto. I lavori già in corso di esecuzione riguardano la manutenzione in vari tratti del piano viario in modo particolare consistono nel riempimento delle fessurazioni e delle diverse buche mediante conglomerato bituminoso tipo binder. Successivamente ultimate queste operazioni si provvederà al rifacimento del tappetino stradale lungo i vari tratti oggetto d’intervento. Su posto già i tecnici del settore Viabilità dell’Ente, diretto dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso, per un sopralluogo necessario al posizionamento della segnaletica stradale. Agli automobilisti si chiede di pazientare fino al prossimo 11 Giugno in attesa che la strada venga completamente sistemata e resa sicura.