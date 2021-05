ASP Enna: al via la vaccinazione per i maturandi

Via libera alla vaccinazione anti-Covid degli studenti maturandi, su base volontaria e senza prenotazione.

Senza dover prenotare, possono vaccinarsi anche gli ultraottantenni e i cittadini appartenenti alle categorie estremamente vulnerabili.

Nel frattempo, è aumentata in queste ore la disponibilità di slot per prenotare la vaccinazione, da parte degli over 40 e dei cittadini rientranti nella categoria “fragili”, presso i centri vaccinali istituiti dall’ASP di Enna: Ospedale Umberto I a Enna, Ospedale F.B. Capra a Leonforte, Corp F M. Chiello a Piazza Armerina. Nella città di Nicosia, grazie alla sinergia Comune – ASP, è stata aperta ai vaccinandi la struttura sportiva Stefano La Motta in via Matteotti.