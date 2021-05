Pallamano. Quarto posto della Orlando Haenna alla Coppa Sicilia

Share Facebook

Ci sono voluti i rigori per designare la squadra terza classificata nella Coppa Sicilia, svoltasi a Petrosino tra Orlando Haenna e Mascalucia considerato che i due tempi regolamentari si sono conclusi con il punteggio di 33-33.La squadra ennese ha dilapidato un vantaggio di tre negli ultimi due minuti, dopo avere chiuso il primo tempo avanti per 19 a 13. A disputarsi la finale sono stati il Cus Palermo, che ha battuto l’Orlando Haenna per 30 a 26 dopo una gara molto spigolosa e con qualche incidente tra i giocatori, mentre il Giovinetto ha battuto il Mascalucia per 33 a 32 e si è qualificato per la finale. La partita tra Orlando Haenna e Mascalucia è stata molto combattuta, la squadra gialloverde, nonostante l’assenza di uno dei suoi migliori giocatori, Daniel Munda, ha cercato di disputare una partita di attacco affidando ad Ancheta, Florio e Serravalle il compito di finalizzare la manovra offensiva nel finale la difesa ha commesso errori ed il Mascalucia è riuscito a pareggiare. Ai rigori il Mascalucia ne ha realizzati cinque su cinque mentre la Orlando Haenna ne ha realizzato quattro.