Urgente sostituzione tappeto palestra polisportiva di Enna bassa

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Domenica con la disputa della fine di Coppa Sicilia a Petrosino (Trapani) con la presenza dell’Orlando Pallamano Haenna si è conclusa l’attività federale della pallamano. In vista dell’attività dell’anno sportivo 2021/2022 è necessario ed impellente che l’Amministrazione Comunale provveda alla sostituzione del tappeto notevolmente usurato e pericoloso per gli atleti. Quest’anno ben sette atleti hanno subito la distorsione delle caviglie a dimostrazione che il tappeto ormai non è più nelle condizioni di sostenere le attività che si svolgono all’interno della palestra. Il tappeto attuale è stato realizzato nel 1995 con un contributo straordinario della Giunta provinciale, presieduta da Elio Galvagno. L’anno in cui la Pol. De Gasperi femminile, allenata da Liliana Granulic si laureò campione d’Italia e partecipò alla Coppa Campione e superò i primi tre turni. L’Amministrazione comunale si è resa conto che è necessario sostituire il tappeto, si è messa in moto, ha bandito la gara, ma la ditta che si è aggiudicata i lavori non era in grado di eseguirli. L’assessore allo sport Dante Ferrari ha impinguato la spesa ed oggi si possono affidare i lavori ad una ditta, che è tra le migliori del mondo, e può in poco tempo (quindici giorni) effettuare la sostituzione e consentire alle società sportive di iniziare ad agosto la preparazione in vista dei campionati nazionali che riprenderanno a settembre. Sindaco Di Pietro ed assessore Ferrari hanno promesso interventi immediati perché è importante la sostituzione del tappeto ed alcuni lavori negli spogliatoi per renderli efficienti e validi per la disputa di incontri federali. Il prossimo anno la Orlando Pallamano Haenna si presenterà ai nastri di partenza del campionato di A2 più rafforzata ed in grado di disputare un campionato di vertice. Il sesto posto di quest’anno è stato positivo ma sicuramente si può fare meglio e bene, andando a valorizzare i tanti giovani che sono cresciuti e saranno immessi in prima squadra.