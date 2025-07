Branco di cani sbrana un gatto, paura a Enna Alta, “non ci sentiamo al sicuro” (VIDEO)

E’ allarme randagi in città, in particolare ad Enna Alta dove un branco di cani circola indisturbato. Gli animali, nella serata di ieri, stazionavano nell’area di piazza San Tommaso, dove hanno incrociato un gatto che è stato sbranato sotto gli occhi di alcuni residenti, rimasti atterriti.

La paura dei residenti

E’, comunque, alto il timore di aggressioni anche ai danni delle persone, soprattutto bambini: un problema, quello della presenza di questo branco, che è stato segnalato alla Polizia municipale di Enna. “Abbiamo timore ad uscire – racconta una residente – in particolare la sera, per cui preferiamo, ad una certa ora, di non uscire il naso dall’uscio di casa per evitare spiacevoli e pericolosi incontri”.